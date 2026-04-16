Galatasaray idmanında sürpriz isim! Taraftarı heyecanlandırdı

Galatasaray'da U17 takımında sergilediği 16 gol ve 15 asistlik göz kamaştıran performansıyla dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Kağan Yıldız, teknik direktör Okan Buruk tarafından A Takım antrenmanına dahil edildi.
Bu sezon U17 formasıyla çıktığı maçlarda hem skorer kimliği hem de asist gücüyle takımını sırtlayan Onur Kağan Yıldız, sergilediği olgun futbolun ödülünü aldı. Genç yıldız, Kemerburgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen son antrenmanda A Takım oyuncularıyla birlikte sahaya çıktı.
2009 doğumlu orta saha oyuncusu, Bursa'da futbola başladıktan sonra Altınordu altyapısına geçmiş ve 2023 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu.