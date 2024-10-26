Galatasaray ile Beşiktaş'ın aralarında oynadığı son 10 maç nasıl bitti?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, pazartesi günü RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu müsabaka öncesinde iki takımın oynadığı son derbilerde tek beraberlik çıktı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 karşılaşmada sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa mücadelesinden Aslan 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 kez rakibini mağlup etti. 1 müsabaka da berabere tamamlandı.