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Galatasaray ile Beşiktaş'ın aralarında oynadığı son 10 maç nasıl bitti?

Galatasaray ile Beşiktaş'ın aralarında oynadığı son 10 maç nasıl bitti?

10:2426/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
IHA
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Galatasaray ile Beşiktaş Süper Lig'de karşı karşıya geliyor.
Galatasaray ile Beşiktaş Süper Lig'de karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Peki, Galatasaray ile Beşiktaş'ın aralarında oynadığı son 10 maç nasıl bitti?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, pazartesi günü RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu müsabaka öncesinde iki takımın oynadığı son derbilerde tek beraberlik çıktı.


Galatasaray ile Beşiktaş'ın aralarında oynadığı son 10 maç nasıl bitti?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 karşılaşmada sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa mücadelesinden Aslan 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 kez rakibini mağlup etti. 1 müsabaka da berabere tamamlandı.


Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:


15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)





#Galatasaray
#Beşiktaş
#Süper Lig

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