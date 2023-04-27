Galatasaray, pazar günü bu sezonun en önemli karşılaşmalarından birine çıkacak. Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında yol kazası istemiyor. Son maçında Fatih Karagümrük ile evinde berabere kalarak 2 puan kaybeden Aslan, derbiye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.





Süper Lig'de lider Galatasaray, bu sezon derbi maçlarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, bu sezon henüz derbi kaybetmedi. Trabzonspor'la iki maça çıkan Galatasaray; deplasmanda berabere kalırken, evinde rakibini 2-1 yendi. Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 3-O'lık skorla geçti.





Süper Lig'in ilk yarısında Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması da sarı-kırmızılılar 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.





İlk 5'e geçit yok





Sarı-kırmızılılar, ayrıca sadece derbilerde değil, ilk 5'te yer alan takımların hiçbirisine yenilmedi. Adana Demirspor ile iki maça çıkan Galatasaray, deplasmanda 0-0 berabere kalsa da evinde rakibini 2-0 yendi. Aslan, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i ise 7-0'lık ezici bir skorla geçti. Galatasaray derbilerde ve ilk 5'te yer alan takımlara karşı çıktığı 7 maçta ağlarında sadece 2 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda rakip fileleri ise tam 16 kez sarstı.





500 konteyner için bütçe tamam





Galatasaray Kulübü, depremzedelere yardım müzayedesine katkıda bulunanlar için plaket töreni düzenledi. Başkanı Dursun Özbek, "Çevre Şehircililk ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a 500 konteyner ve 250 kalıcı konut için söz verdik. Allah'a çok şükür olsun 500 konteyner için bütçemizi tamamladık. 100 tanesini Nurdağı'na sevk ettik. Kahramanmaraş'a da 400 konteyner göndereceğiz. Müzayedede yaklaşık 25 milyon TL toplandı" dedi.





Icardi için düğmeye basıldı





Geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına konuşan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin, kalmak istediğini açıklaması yönetimi harekete geçirdi. Yöneticiler, Icardi'nin menajeri Wanda Nara ve PSG kulübü ile görüşmelere başladı. Fransız L'equipe gazetesine göre, yayıncı kuruluşun Türkiye sorumlusu ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelafi'nin arkadaşı Yousef al-Obaidly, devrede.



