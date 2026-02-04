Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - İstanbulspor Canlı Anlatım Canlı Skor

Galatasaray - İstanbulspor Canlı Anlatım Canlı Skor

20:244/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray - İstanbulspor canlı anlatım - canlı skor
Galatasaray - İstanbulspor canlı anlatım - canlı skor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Rams Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Galatasaray - İstanbulspor maçının canlı skor, canlı anlatım ve canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray ve İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatım ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR CANLI ANLATIM

İLK YARI
Dakika 1
' Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Dakika 5'
GOL!
Mauro Icardi Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor. Golün asistini yapan isim Ahmed Kutucu.
Dakika 7' İsabetsiz Şut
Galatasaray takımı Ahmed Kutucu ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Ahmed Kutucu tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Dakika 15' Engellenen Şut (Galatasaray)
Mauro Icardi penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Dakika 20' İsabetli Şut (Galatasaray)
Galatasaray için Ahmed Kutucu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Dakika 24' Gol [2-0] (Galatasaray)
Lucas Torreira ile Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR CANLI SKOR

GALATASARAY - İSTANBULSPOR CANLI İZLE

Galatasaray - İstanbulspor maçını canlı izlemek için

#Galatasaray
#İstanbulspor
#Ziraat Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Jandarma 3 bin 635 personel alımı 2026: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları subay ve astsubay başvurularında son gün ne zaman? İşte şartlar ve tarihler