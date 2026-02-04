Galatasaray - İstanbulspor canlı anlatım - canlı skor
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Rams Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Galatasaray - İstanbulspor maçının canlı skor, canlı anlatım ve canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray ve İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatım ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İLK YARI
Dakika 1
' Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Dakika 5'
GOL!
Mauro Icardi Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor. Golün asistini yapan isim Ahmed Kutucu.
Dakika 7' İsabetsiz Şut
Galatasaray takımı Ahmed Kutucu ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Ahmed Kutucu tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Dakika 15' Engellenen Şut (Galatasaray)
Mauro Icardi penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Dakika 20' İsabetli Şut (Galatasaray)
Galatasaray için Ahmed Kutucu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Dakika 24' Gol [2-0] (Galatasaray)
Lucas Torreira ile Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor.
