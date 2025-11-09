Fenerbahçe tribünleri.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a mağlup oldu. Son düdüğün ardından Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarlar büyük sevinç yaşadı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de saat 20.00'de başlayacak olan mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarların görüntüsü dikkat çekti.
17.00 seansında oynanan Kocaelispor-Galatasaray maçının son dakikalarını takip eden Fenerbahçeliler, rakibinin kaybettiği esnada büyük sevinç yaşadı.
İşte Kadıköy'de yaşananlar;
Galatasaray kaybetti: Kadıköy'de tribünler çılgına döndü | VİDEO
Spor / Futbol
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig