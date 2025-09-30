Devler Ligi'ne Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, bu organizasyonda bu sezon sahasında çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar çıkarmak istiyor.

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 27 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi müsabakada 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.