Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak olan dev mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Liverpool maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.
Devler Ligi'ne Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, bu organizasyonda bu sezon sahasında çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar çıkarmak istiyor.
Galatasaray, iç sahada yaptığı son 27 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi müsabakada 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızlılarda kritik maç öncesi sakatlık bulunmuyor. Liverpool'da ise Chiesa takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray: Uğurcan, Abdülkerim, Singo, Sanchez, Jakobs, Sallai, İlkay, Torreira, Barış Alper, Sane, Osimhen.