Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Galatasaray MCT Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet peşinde: Rakip Würzburg

Galatasaray MCT Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet peşinde: Rakip Würzburg

10:3720/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Galatasaray MCT
Galatasaray MCT

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı sahasında Würzburg Baskets'i konuk edecek.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun üçüncü haftasında yarın Almanya'nın Würzburg Baskets takımını yarın konuk edecek.


Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20.00'de başlayacak.


Grubunda daha önce oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta Bosna Hersek'in ekibini Igokea m:tel'i 94-82, ikinci haftada ise İtalya'nın Pallacanestro Trieste takımını deplasmanda 91-90 yendi.


E Grubu'nda yenilgisi bulunmayan Würzburg Baskets ise Pallacanestro Trieste'yi 78-63, Igokea m:tel'i 70-68 mağlup etti.




#Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı
#FIBA Şampiyonlar Ligi
#Würzburg Baskets
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ford 291 binden fazla aracı görüş kaybı ve kaza riskine karşı geri çağırıyor