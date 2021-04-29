Galatasaray nefes nefese

Süper Lig’in 38. haftasında sahasında Konyaspor’u konuk eden Galatasaray, son dakikalarda attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda oyuna giren Emre Akbaba’nın 87. dakikada attığı golle lider Beşiktaş’ı takibini sürdürdü. 36. dakikada Etebo’nun pasıyla çizgiye inen Şener’in ortasında topu önünde bulan Halil’in şutu savunmaya çarparak kornere gitti. 39’da Gedson’un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunu kaleci Sehic uzaklaştırmayı başaramazken, Emre Kılınç’ın kafa vuruşu auta çıktı. 45+1’de ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Fernandes’in sert şutunda kaleci Sehic, direk dibinde gol izni vermedi. 47’de Babel’in pasında Taylan’ın sert şutu kalenin hemen üstünden dışarı gitti. 53’de Şener’in pasıyla topla buluşan Kerem’in şutu çerçeveyi tutmadı. 70’de Ömer Bayram’ın pasında topu önünde bulan Babel’in ceza sahası dışından gönderdiği sert şut kaleci Sehic’te kaldı. 75’de Rahmanovic, uzaklardan şansını denerken, kaleyi tutturmayı başaramadı. 87. dakikada sol çaprazda topu alan Babel’in sert vuruşunda kaleci Sehic’in sektirdiği topu kale ağzında Emre Akbaba tamamladı: 1-0.

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Çift forvete dönüş

Antalya’da 1-0 kazanan takımdan memnun olan Galatasaray teknik heyeti, Konyaspor maçında ilk 11’inde tek değişikliğe gitti. Emre Akbaba’nın yerine Mustafa Muhammed ilk 11’de oynadı. Hücum hattında bu sezon farklı kombinasyonlar deneyen teknik ekip, son olarak Halil İbrahim Dervişoğlu ile Mustafa Muhammed’i birlikte oynattı. Mısırlı forvet ikinci yarıda yerini Babel’e bıraktı.Emre Akbaba da Emre Kılınç’ın yerine oyuna girdi.

Kulübede stoper kalmadı

Galatasaray’da koronavirüse yakalanan kaleci Fatih Öztürk, Luyindama ve Ozornwafor izolasyonda oldukları için dün kadroda yer almadı. Savunmada Donk-Marcao ikilisi ile Konyaspor’un karşısına çıkan Galatasaray’da maç kadrosunda yedek stoper olmaması dikkat çekti. Kulübedeki isimlerden Taylan Antalyalı her ihtimale karşılık savunma için hazır tutuldu ancak korkulan olmadı.

Burak Elmas resmen aday

Galatasaray’da başkan adaylığını açıklayan Burak Elmas, Divan Kurulu’na evraklarını teslim etti. Burak Elmas daha sonra, “Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu’na teslim etmiş bulunuyoruz. Tüm adaylara başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

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Galatasaray’a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Emre Akbaba maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bu sezon 4. gol sevincini yaşayan sarı-kırmızılı futbolcu, 6’da 6 parolası belirlediklerini ifade ederek, “Gol attığım için çok mutluyum. Trabzonspor maçıyla birlikte bir ivme yakaladık. Parola belirledik, ‘6’da 6’ diye. 2 maçı aldık, 4 maç kaldı. Kalan maçları almak için her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu. Şampiyon olmaları halinde gollerinin hatırlanacağını söyleyen Emre Akbaba, “Çok mutluyum. Şampiyon olursak bu goller hep hatırlanacak. İnşallah oluruz da bu goller hep hatırlanır” dedi.