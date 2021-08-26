Galatasaray Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Randers'ı ağırladı. İlk maçta rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Randers'ı 2-1 mağlup etti ve gruplara kaldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Patrick Van Aanholt ve 59. dakikada Frederik Lauenborg (K.K) kaydetti. Randers'ın tek golünü ise 11. dakikada Marvin Egho attı. Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, Fenerbahçe'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
Şenol Güneş, Galatasaray - Randers maçında
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray ile Danimarka ekibi Randers arasında oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Güneş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan müsabakayı protokol tribünden izledi.
Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar
- 5. dakikada Feghouli’nin ceza sahası içine ortasında savunmadan seken topla buluşan Taylan’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
- 11. dakikada Kehinde’nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Egho’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
- 13. dakikada Kopplin’in sol taraftan verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Egho’nun vuruşu direğin yanından auta çıktı.
- 20. dakikada sağ kanatta topu alan Boey’in ceza sahası içine yerden verdiği pası alan Kerem’in şutunda top kaleci Carlgren’de kaldı.
- 32. dakikada ceza sahası dışında topu alan Boey’in yerden şutunu kaleci Carlgren tek hamlede kontrol etti.
- 32. dakikada Feghouli’nin pasında ceza sahası içine giren Diagne’nin kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.
- 42. dakikada Aanholt’un sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Babel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Carlgren’de kaldı.
- İlk yarıyı Randers 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıdan dakikalar
- 48. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza yayı önünde topla buluşan Babel, pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Aanholt’a çıkardı. Aanholt’un uzak kale direğine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
- 49. dakikada sarı-kırmızılılar, bulduğu iki net pozisyonla öne geçme şansını değerlendiremedi. Feghouli’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu kaleci kurtarmayı başardı. Baskısını sürdüren Galatasaray’da pozisyonun devamında ceza sahası içi sağ çaprazda tekrar topla buluşan Diagne’nin şutu bu sefer de üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
- 59. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Barış’ın sıfıra inerek çevirdiği topta, altı pas içindeki topu uzaklaştırmak isteyen Piesinger’in vuruşu takım arkadaşı Lauenborg’a çarparak ağlarla buluştu: 2-1.
- 82. dakikada Johnsen'in kullandığı serbest vuruşta Diagne meşin yuvarlağı ceza sahası dışarısına uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Bundgaard Kristensen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
- 90+4. dakikada Berkan'ın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren van Aanholt, meşin yuvarlağı düzeltip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama top, yan direkten geri geldi.
- Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılarak gruplara kaldı.