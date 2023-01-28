Galatasaray rekor kırdı

Süper Lig lideri Galatasaray, Giresunspor’u deplasmanda Mertens, Dubois ve Rashica ile geçti. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez aynı sezon içinde üst üste 10 maçla rekor kırdı. Resmi maçlarda 13. kez üst üste kazanan Aslan, en uzun süreli galibiyet serisini ise egale etti.