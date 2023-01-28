|
Spor

Galatasaray rekor kırdı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup eden lider Galatasaray ve teknik direktörü Okan Buruk ile farklı alanlarda rekora imza atttı.

21:13 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray ligde 10 maç üst üste kazanmış oldu

Galatasaray ligde 10 maç üst üste kazanmış oldu

Süper Lig lideri Galatasaray, Giresunspor’u deplasmanda Mertens, Dubois ve Rashica ile geçti. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez aynı sezon içinde üst üste 10 maçla rekor kırdı. Resmi maçlarda 13. kez üst üste kazanan Aslan, en uzun süreli galibiyet serisini ise egale etti.

Okan Buruk tarihe geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Giresunspor'u mağlup etmesinin ardından tarihe geçti.

Buruk, Giresunspor maçından üç puan alarak resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.



#Galatasaray
#Okan Buruk
#rekor
35 dakika önce
default-profile-img
Galatasaray rekor kırdı
Fenerbahçe'den Emre Demir hamlesi
İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Van ve çevre illerde de hissedildi
İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı kitlesel protesto
ÖZET | Antalyaspor-Ümraniyespor: 3-2
Avusturyalı iktisatçıya anket şoku: Türkiye Finlandiya ve İsveç'e fark attı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.