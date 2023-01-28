Galatasaray rekor kırdı

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Galatasaray ligde 10 maç üst üste kazanmış oldu
Süper Lig lideri Galatasaray, Giresunspor’u deplasmanda Mertens, Dubois ve Rashica ile geçti. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez aynı sezon içinde üst üste 10 maçla rekor kırdı. Resmi maçlarda 13. kez üst üste kazanan Aslan, en uzun süreli galibiyet serisini ise egale etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Giresunspor'u mağlup etmesinin ardından tarihe geçti.
Buruk, Giresunspor maçından üç puan alarak resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakaladı.
Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.