Galatasaray-Sivasspor maçı öncesinde zemin endişesi

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde herkes Türk Telekom Stadı'nın zeminini merak ediyordu. Stattan gelen son fotoğraflar maç öncesinde zeminin iyi durumda olmadığını gözler önüne serdi.
Sarı kırmızılı yönetimin saha şartları düzelene kadar Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynama isteği federasyon tarafından reddedilmişti. Galatasaray'ın bu isteğinin reddedilmesinin ardından gözlerin çevrildiği Türk Telekom'da zemin henüz eski haline dönmedi.
- Türk Telekom Stadı'nın zemini Kasımpaşa maçındaki yoğun kar yağışı sebebiyle oldukça zarar görmüş ve kurutulmuştu. Zeminin toparlanması için zamana ihtiyacın olduğu belirtilmişti.
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı maç öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nun zemininin durumunun iyi olmadığı görüldü pic.twitter.com/nEk9tZrp4Z
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı maç öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nun zemininin durumunun iyi olmadığı görüldü pic.twitter.com/nEk9tZrp4Z— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 5, 2021