Galatasaray-Sivasspor maçı öncesinde zemin endişesi Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde zeminle ilgili olarak büyük bir endişe havası hakim. Bunun sebebi Türk Telekom Stadyumu'nun saha şartlarının henüz toparlanamamış olması. Stadyumdan gelen son fotoğraf da endişelerin seviyesini artırdı.

Haber Merkezi 05 Mart 2021, 22:31 Son Güncelleme: 05 Mart 2021, 23:34 Yeni Şafak