Spor Galatasaray-Sivasspor maçı öncesinde zemin endişesi
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Galatasaray-Sivasspor maçı öncesinde zemin endişesi

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde zeminle ilgili olarak büyük bir endişe havası hakim. Bunun sebebi Türk Telekom Stadyumu'nun saha şartlarının henüz toparlanamamış olması. Stadyumdan gelen son fotoğraf da endişelerin seviyesini artırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Telekom Stadyumu
Türk Telekom Stadyumu

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde herkes Türk Telekom Stadı'nın zeminini merak ediyordu. Stattan gelen son fotoğraflar maç öncesinde zeminin iyi durumda olmadığını gözler önüne serdi.

Sarı kırmızılı yönetimin saha şartları düzelene kadar Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynama isteği federasyon tarafından reddedilmişti. Galatasaray'ın bu isteğinin reddedilmesinin ardından gözlerin çevrildiği Türk Telekom'da zemin henüz eski haline dönmedi.

  • Türk Telekom Stadı'nın zemini Kasımpaşa maçındaki yoğun kar yağışı sebebiyle oldukça zarar görmüş ve kurutulmuştu. Zeminin toparlanması için zamana ihtiyacın olduğu belirtilmişti.

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