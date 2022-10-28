Spor Galatasaray Tahkime gidecek
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray Tahkim'e gidecek

Galatasaray Kulübü, 2 maç men cezası alan Abdülkerim Bardakcı ve 21 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılan Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur için Tahkim Kurulu'na başvuracak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Galatasaray Tahkime gidecek
Abdülkerim Bardakcı Konyaspor'dan sezon başında transfer edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 tamamlanan Alanyaspor maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart gören Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası vermişti.

21 günlük hak mahrumiyeti cezası aldı

PFDK, aynı maçın ardından Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'u da kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırmıştı.

  • Cezanın indirilmesi isteniyor
  • Sarı-kırmızılı kulüp de PFDK'nın verdiği bu kararları Tahkim Kurulu'na götürme kararı aldı. Savunmalarında ise emsallerinin 1 maç ceza aldığını dosyalarla sunacak olan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı Beşiktaş ile yapacağı derbi karşılaşmasında oynatmak istiyor.

Abdülkerim Bardakcı'nın cezası açıklandı
SPOR
Abdülkerim Bardakcı'nın cezası açıklandı


İmzayı attı

İmzayı attı

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı.
Bir basamak yükseldik

Bir basamak
yükseldik

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Ronaldo golle döndü

Ronaldo golle döndü

​Manchester United-Sheriff maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
'Çalıştığımız yerden <br>golü yedik'

'Çalıştığımız yerden
golü yedik'

​Abdullah Avcı, Kızılyıldız mağlubiyetini değerlendirdi.
Başakşehir <br>liderliği haftaya bıraktı

Başakşehir
liderliği haftaya bıraktı

​Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.
Sivasspor gruptan çıktı

Sivasspor gruptan çıktı

​Yiğidolar, CFR Cluj'u 3-0 yenerek Konferans Ligi'nde gruptan çıktı.
Tur şansı son maça kaldı

Tur şansı son maça kaldı

​Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.
Muhteşem geri dönüş

Muhteşem geri dönüş

​​Fenerbahçe 3-0'dan geri dönerek Rennes ile 3-3 berabere kaldı.
'Böyle bir ortamda <br>olmak istemem'

'Böyle bir ortamda
olmak istemem'

​Jorge Jesus'tan maç sonunda flaş açıklama.
'Biz aptalız'

'Biz aptalız'

​Rennes cephesinden Fenerbahçe maçı sonrasında sürpriz açıklama.
'Evet hatalıyım!'

'Evet hatalıyım!'

​Ali Palabıyık, İsviçre'deki maç öncesinde konuştu.
Aktürkoğlu'nu eleştirdi

Aktürkoğlu'nu eleştirdi

​Batuhan Karadeniz, Galatasaray'ın genç yıldızını eleştirdi.
Teklif bile almıyor!

Teklif bile almıyor!

Yılık 4 milyon euro alıyordu şimdi teklif bile alamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.