Galatasaray milli yıldızın peşinde

Bu sezon DeAndre Yedlin’in performansından memnun olmayan Galatasaray, devre arasında Amerikalı futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takım, Yedlin’in yerine sağ bek bölgesini Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Satın alma opsiyonlu kiralık

Aslan, önceki dönemlerde de gündemine gelen 22 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibiyle masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Mert’i satın alma opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına kiralamak istiyor. Galatasaray’ın Mert’i istemesinin en önemli sebeplerinden birisi, milli futbolcunun defans bölgesinin her noktasında görev yapabiliyor olması. Asıl mevkisi sağ bek olan Mert, sağ stoper, sol stoper ve sol bek olarak da forma giyebiliyor. Bu sezon İtalyan ekibiyle 13 maçta 652 dakika görev yapan milli futbolcu, Sassuolo’ya 1 asistlik katkı verdi. Mert, 2019-20’de Avusturya ekiplerinden Rapid Viyana’dan 4,7 milyon Euro karşılığında Sassuolo’ya transfer olmuştu.

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Newcastle Yusuf Yazıcı için devrede

Lille’den Yusuf Yazıcı’yı isteyen Galatasaray, Trabzonspor’un 20 milyon euroluk tazminat maddesinden vazgeçmesi için çalışırken, Premier Lig’den rakip çıktı. Newcastle United’ın Yusuf’u gözüne kestirdiği öğrenildi. Kümede kalmak için Ocak ayında takviyeler yapacak İngiliz kulübü, Yusuf için teklif yapmaya hazırlanıyor.

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SPOR Yusuf Yazıcı Galatasaray'a doğru: Transferi için kolaylık istenecek