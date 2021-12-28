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Galatasaray milli yıldızın peşinde

Galatasaray, ara transfer döneminde sağ bek bölgesini Sassuolo’dan Mert Müldür ile güçlendirmek istiyor. Yedlin ile yollarını ayırmayı düşünen sarı-kırmızılı takım, milli futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak için girişimlere başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray transfer rotasını Mert Müldüre çevirdi
Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak biliniyor.

Bu sezon DeAndre Yedlin’in performansından memnun olmayan Galatasaray, devre arasında Amerikalı futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takım, Yedlin’in yerine sağ bek bölgesini Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Satın alma opsiyonlu kiralık

Aslan, önceki dönemlerde de gündemine gelen 22 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibiyle masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Mert’i satın alma opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına kiralamak istiyor. Galatasaray’ın Mert’i istemesinin en önemli sebeplerinden birisi, milli futbolcunun defans bölgesinin her noktasında görev yapabiliyor olması. Asıl mevkisi sağ bek olan Mert, sağ stoper, sol stoper ve sol bek olarak da forma giyebiliyor. Bu sezon İtalyan ekibiyle 13 maçta 652 dakika görev yapan milli futbolcu, Sassuolo’ya 1 asistlik katkı verdi. Mert, 2019-20’de Avusturya ekiplerinden Rapid Viyana’dan 4,7 milyon Euro karşılığında Sassuolo’ya transfer olmuştu.

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