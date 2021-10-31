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Galatasaray Türk futboluna yeni bir yetenek sunmaya hazırlanıyor

Galatasaray altyapısında forma giyen ve U19 takımında gösterdiği performansla scout ekiplerinin dikkatini çeken Bartuğ Elmaz, Gaziantep ile oynanan U19 maçında 2 gol attı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun gösterdiği performans, mücadeleyi yerinde izleyen Fatih Terim'i etkiledi. Tecrübeli teknik adamın zaman zaman A takım kadrosuna dahil ettiği oyuncunun bundan sonraki süreçte karşılaşmaların ikinci bölümlerinde ve özellikle Türkiye Kupası maçlarında forma giymesi bekleniyor

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Türk futboluna yeni bir yetenek sunmaya hazırlanıyor
Galatasaray U19 takımının attığı gol sonrasında yaşanan sevinç.

Galatasaray, altyapıdan yeni bir yeteneği Türk futboluna sunmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in uzun süredir izlediği 18 yaşındaki Bartuğ Elmaz, sarı kırmızılıların A takım kadrosuna göz kırpıyor.

Bugün oynanan Gaziantep U19 maçında attığı 2 golle yeniden dikkatleri üzerine çeken oyuncunun yakın zamanda Galatasaray'la sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Bugünkü karşılaşmayı tribünde izleyen Fatih Terim'in Bartuğ Elmaz'ı ilerleyen sürede A takım kadrosuna dahil etmeyi planladığı ve Türkiye Kupası maçlarında direkt olarak kadroda tercih etmek istediği aktarıldı.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, bugün oynanan U19 maçında attığı gollerden sonra genç oyuncunun A takımda şans bulması gerektiği yönünde mesajlar paylaştı. 18 yaşındaki futbolcunun attığı frikik golü ise birçok hesap tarafından paylaşıldı.

Orta saha bölgesinde forma giyen Bartuğ Elmaz, altyapıda attığı paslar ve duran toplardaki başarısıyla ön plana çıkıyor.

Bartuğ Elmaz, Galatasaray A takımında şimdiye kadar sadece 1 maçta forma giyme şansı bulabilmişti.
Bartuğ Elmaz, Galatasaray A takımında şimdiye kadar sadece 1 maçta forma giyme şansı bulabilmişti.
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