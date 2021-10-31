Galatasaray Türk futboluna yeni bir yetenek sunmaya hazırlanıyor

Galatasaray, altyapıdan yeni bir yeteneği Türk futboluna sunmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in uzun süredir izlediği 18 yaşındaki Bartuğ Elmaz, sarı kırmızılıların A takım kadrosuna göz kırpıyor.
Bugün oynanan Gaziantep U19 maçında attığı 2 golle yeniden dikkatleri üzerine çeken oyuncunun yakın zamanda Galatasaray'la sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Bugünkü karşılaşmayı tribünde izleyen Fatih Terim'in Bartuğ Elmaz'ı ilerleyen sürede A takım kadrosuna dahil etmeyi planladığı ve Türkiye Kupası maçlarında direkt olarak kadroda tercih etmek istediği aktarıldı.
Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, bugün oynanan U19 maçında attığı gollerden sonra genç oyuncunun A takımda şans bulması gerektiği yönünde mesajlar paylaştı. 18 yaşındaki futbolcunun attığı frikik golü ise birçok hesap tarafından paylaşıldı.
Orta saha bölgesinde forma giyen Bartuğ Elmaz, altyapıda attığı paslar ve duran toplardaki başarısıyla ön plana çıkıyor.
BARTUĞ ELMAZ’DAN MÜKEMMEL BİR GOL! pic.twitter.com/evSXNBNKjY
BARTUĞ ELMAZ’DAN MÜKEMMEL BİR GOL! pic.twitter.com/evSXNBNKjY— Galatasaray (@sanlicimbom_) October 31, 2021