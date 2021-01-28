Spor Galatasaray Yedlinle anlaştı Sezon sonu imzayı atacak
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Galatasaray Yedlin’le anlaştı: Sezon sonu imzayı atacak

İrfan Can Kahveci, Mostafa Mohammed derken Galatasaray, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin’le anlaşmaya vardı. İngiliz ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ABD’li oyuncu, mukavelesinin bitmesiyle birlikte sarı-kırmızılı takımın yolunu tutacak.

Haber Merkezi İHA
DeAndre Yedlin'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.
DeAndre Yedlin'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Devre arası transfer çalışmalarını yürüten ve İrfan Can Kahveci ile Mostafa Mohammed’i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, sezon sonu bombasını şimdiden patlattı. Sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen ve sezon başında Beşiktaş’ın da gündemine gelen ABD’li sağ bek DeAndre Yedlin’le anlaşmaya vardı.

Bu sezon bitiminde İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Yedlin’le prensip anlaşmasına varan Galatasaray, önümüzdeki sezon bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Newcastle United’taki geleceğinin belirsizliği nedeniyle mutsuz olan 27 yaşındaki futbolcu, kulübünün sözleşme uzatmak için kendisiyle henüz görüşmemesi üzerine sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti.

Reuters
DeAndre Yedlin bu sezon Premier Lig'de 6 maça çıktı.

"Yaşananlar sinir bozucu"

İngiliz basınına açıklamada bulunan Yedlin, Newcastle’daki geleceğinin belirsizliğini koruduğunu belirterek, "Şu anda Newcastle’ın kalmamı isteyip istemediğine veya gidebileceğime dair biraz netlik istiyorum. Konuşulması gereken birçok şey var çünkü sözleşmemin bitmesine 6 ay kaldı. Eğer Newcastle’dan ayrılacaksam, diğer takımlarla görüşmek için atmam gereken adımlar var. Menajerim yönetimle görüştü ancak ’Sizi arayacağız’ diyerek aramadılar. Bu durum oldukça sinir bozucu oldu" ifadelerini kullandı.

  • Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray’la görüşen ve prensip anlaşmasına varan Yedlin, Newcastle’ın kendisine karşı tutumu neticesinde sarı-kırmızılı takıma imza atacak.


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