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Spor

Galatasaray yönetimi harekete geçti: Derbi için dev prim sözü verildi

Süper Lig'in 32.haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray bu maçı heyecanlı beklemeye başladı. Sarı-kırmızılı yönetim ise bu maç öncesi oyunculara sürpriz sözü vererek, prim vaadinde bulundu.

22:32 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray, Beşiktaş ile ligin ilk yarısında oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı

Galatasaray, Beşiktaş ile ligin ilk yarısında oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı

Süper Lig'in 32.haftası dev derbiye sahne olacak. Lider Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda çok kritik olacak mücadele öncesi iki takımda maçı beklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta evinde Karagümrük ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip en yakın rakibi Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile berabere kalmasının ardından puan farkını korudu.

Gomis olayı çözüldü ardından prim sözü verildi

Okan Buruk'un Karagümrük maçı sonrasında yaptığı açıklama sonrası Gomis krizi patlak veren Galatasaray'da yönetim bu konuyu 1 günde çözümü kavuşturmuş ve Fransız golcü takıma dönmüştü. Bu sorunu çözen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur'un oyunculara Beşiktaş derbisi öncesi maçın kazanılması halinde bir sürpriz sözü verdiği ve yüksek miktarda prim vereceği öğrenildi.

Bu sezon sadece Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti için yüksek miktar prim veren Galatasaraylı yetkililer, Beşiktaş derbisine şampiyonluk maçı gözüyle bakıyor.




#Galatasaray
#Dursun Özbek
#prim
1 saat önce
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