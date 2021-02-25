Spor Galatasaraya 500 bin Euroluk müjde CAS Amrabat kararını bildirdi
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Galatasaray'a 500 bin Euro'luk müjde: CAS 'Amrabat' kararını bildirdi

Galatasaray, Nordin Amrabat’ın İspanyol ekibi Malaga’ya transferinde anlaşma gereği yapılması gereken hazırlık maçının oynanmasından dolayı Spor Tahkim Mahkemesi’nin, Malaga Kulübü ve Nasr Bin Abdullah & Sons şirketinin sarı-kırmızılılara 500 bin Euro ödeme yapmasını kararlaştırdığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Nordin Amrabat
Nordin Amrabat

Galatasaray Kulübü, Nordin Amrabat transferi için Malaga'dan 500 bin Euro alacak. Sarı kırmızılılar İspanyol kulübünden ilk aşamada 1 milyon Euro kiralama bedeli sonrasında ise 3.5 milyon euro bonservis bedeli almıştı. İspanyol kulübü ödeyeceği 500 bin euro ile birlikte Galatasaray'a toplamda 5 milyon Euro vermiş olacak.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Eski profesyonel futbolcumuz Nordin Amrabat’ın Ağustos 2014 tarihinde Malaga CF kulübüne transferi kapsamında kulübümüz ile Nasr Bin Abdullah & Sons şirketi arasında yapılmış olan anlaşma ile Nasr Bin Abdullah & Sons şirketi tarafından düzenlenecek olan maç organizasyonu karşılığında kulübümüze 500 bin Euro ödeneceği taahhüt edilmiştir. Sözleşmede düzenlenen taahhütlerin yerine getirilmediğinin görülmesi üzerine kulübümüz tarafından Malaga CF kulübü ve Nasr Bin Abdullah & Sons şirketine karşı Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport) nezdinde alacak davası açılmıştır. Spor Tahkim Mahkemesine 3.10.2019 tarihinde yapılan başvuru sonucu dosya 23.2.2021 tarihinde kulübümüz lehine sonuçlanmış olup, Malaga CF kulübü ve Nasr Bin Abdullah & Sons şirketinin 500 bin Euro tutarındaki ücret ile 10 Ekim 2014 tarihinden ödeme gününe kadar işleyecek olan %5 oranındaki faiz tutarından müteselsilen ve müştereken sorumlu olduğuna dair hüküm kurulmuştur."

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