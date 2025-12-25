Galatasaray'a Ahmed Kutucu piyangosu: Yurt dışından şaşırtan teklif

Son haftalarda teknik direktör Okan Buruk'un forma şansı verdiği milli oyuncu Ahmed Kutucu için beklenmedik bir teklif geldi.

Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, yurt dışından Ahmed Kutucu'ya 6 milyon Euroluk teklif geldiğini açıkladı. Takım ismi vermeyen Küçük, basında çıkan Shaktar Donestk iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

KAVUKCU DA O RAKAMI İŞARET ETMİŞTİ

Transferler hakkında konuşan başkanvekili Abdullah Kavukcu, "Ahmed Kutucu’nun son dönem performansından mutluyuz. Onu aldığımız rakam (6 milyon euro) belli. Çok sayıda teklif geliyor ama 6 milyon Euroya ancak verebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.