Galatasaray'a Ahmed Kutucu piyangosu: Yurt dışından şaşırtan teklif

Galatasaray forması giyen forvet oyuncusu Ahmed Kutucu'nun ara transfer dönemine girilirken talipleri artıyor. Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, yurt dışından milli futbolcu için 6 milyon Euroluk teklif geldiğini belirtti.
Kış transfer dönemine az bir süre kala Galatasaray'da gelecek isimlerin ardından gidecek oyuncularda merak konusu.
Son haftalarda teknik direktör Okan Buruk'un forma şansı verdiği milli oyuncu Ahmed Kutucu için beklenmedik bir teklif geldi.
Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, yurt dışından Ahmed Kutucu'ya 6 milyon Euroluk teklif geldiğini açıkladı. Takım ismi vermeyen Küçük, basında çıkan Shaktar Donestk iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Transferler hakkında konuşan başkanvekili Abdullah Kavukcu, "Ahmed Kutucu’nun son dönem performansından mutluyuz. Onu aldığımız rakam (6 milyon euro) belli. Çok sayıda teklif geliyor ama 6 milyon Euroya ancak verebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon toplamda 8 karşılaşmaya çıkan Kutucu, 1 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan milli oyuncunun sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.