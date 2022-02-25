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Galatasaray'a zorlu rakip

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kuraya seri başı olarak katılan temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Barcelona ile eşleşti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraya zorlu rakip
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yaşandı.

Avrupa futbolunun kulüp bazında en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Grubunu lider tamamlayan Galatasaray, seri başı olarak katıldığı kurada İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti.

Son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart'ta, rövanşlar ise 17 Mart'ta oynanacak.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz ilk maçını deplasmanda oynayacak.

İşte eşleşmeler:

  • Rangers-Kızılyıldız
  • Braga-Monaco
  • Porto-Lyon
  • Atalanta-Bayer Leverkusen
  • Sevilla-West Ham United
  • Barcelona-Galatasaray
  • Leipzig-Spartak Moskova
  • Real Betis-Frankfurt

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