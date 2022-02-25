Galatasaray'a zorlu rakip

Dünya

Rusya'dan yeni açıklama: Ukrayna'yı işgal etme planımız yok

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ikinci gününde Kiev'e yayılan Rus askerleri, bombardıman ve saldırılara devam ediyor. İki ülkeden açıklamalar art arda geliyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı işgal etme planlarının olmadığını belirterek, "Bağımsız bir devleti, çok kültürlülüğü destekliyoruz. NATO manipülasyon yapıyor. Ukrayna'nın aşırıcı yöntemleri altında olması kabul edilebilir değil, aynı zamanda Ruslar için soykırım yapılması da kabul edilemez. Ukrayna'yı işgal etmiyoruz. Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın" ifadelerini kullandı.