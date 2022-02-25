Galatasaray'a zorlu rakip

Avrupa futbolunun kulüp bazında en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Grubunu lider tamamlayan Galatasaray, seri başı olarak katıldığı kurada İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti.
Son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart'ta, rövanşlar ise 17 Mart'ta oynanacak.
Sarı-kırmızılı temsilcimiz ilk maçını deplasmanda oynayacak.
İşte eşleşmeler:
- Rangers-Kızılyıldız
- Braga-Monaco
- Porto-Lyon
- Atalanta-Bayer Leverkusen
- Sevilla-West Ham United
- Barcelona-Galatasaray
- Leipzig-Spartak Moskova
- Real Betis-Frankfurt
The round of 16 is set ✅
🤔 Best-looking tie? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/aTxFLyNdpt
The round of 16 is set ✅