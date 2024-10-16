Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi: Tam kadro çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Öte yandan antrenmanda teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü de kutlandı. Basın mensupları, 19 Ekim'de 51 yaşına girecek tecrübeli teknik adama pasta takdim etti. Buruk da pastayı üfledikten sonra kutlama için teşekkür etti.