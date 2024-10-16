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Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi: Tam kadro çalıştı

Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi: Tam kadro çalıştı

20:2516/10/2024, Çarşamba
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Galatasaray
Galatasaray

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı nedeniyle bireysel çalışmalarını sürdüren Osimhen bugün takımla çalıştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiği çalışıldı.

Öte yandan antrenmanda teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü de kutlandı. Basın mensupları, 19 Ekim'de 51 yaşına girecek tecrübeli teknik adama pasta takdim etti. Buruk da pastayı üfledikten sonra kutlama için teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.




#Galatasaray
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig

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