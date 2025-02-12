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Galatasaray’da AZ Alkmaar maçında kimler yok, sakat ve cezalılar hangileri?

Galatasaray’da AZ Alkmaar maçında kimler yok, sakat ve cezalılar hangileri?

17:0912/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray’da kritik maç öncesi 10 eksik bulunuyor. Peki, Galatasaray’da AZ Alkmaar maçında kimler yok, sakat ve cezalılar hangileri? Detaylar haberimizde.

, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olacak. Peki, Galatasaray’da AZ Alkmaar maçında kimler yok, sakat ve cezalılar hangileri? İşte sorunun cevabı.

Galatasaray’da AZ Alkmaar maçında kimler yok, sakat ve cezalılar hangileri?

Kamp kadrosunda sarı kart cezalıları Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen yer almadı. Ayrıca sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün de kadroya dahil edildi.

Kısıtlamalar dolayısıyla UEFA listesine yazılamayan Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Przemyslaw Frankowski ve Mario Lemina da kamp kadrosuna alınmadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Fernando Muslera, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı.



#Galatasaray
#AZ Alkmaar
#UEFA Avrupa Ligi

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