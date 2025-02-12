Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray’da kritik maç öncesi 10 eksik bulunuyor. Peki, Galatasaray’da AZ Alkmaar maçında kimler yok, sakat ve cezalılar hangileri? Detaylar haberimizde.
Galatasaray’da AZ Alkmaar maçında kimler yok, sakat ve cezalılar hangileri?
Kamp kadrosunda sarı kart cezalıları Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen yer almadı. Ayrıca sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün de kadroya dahil edildi.
Kısıtlamalar dolayısıyla UEFA listesine yazılamayan Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Przemyslaw Frankowski ve Mario Lemina da kamp kadrosuna alınmadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Fernando Muslera, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı.