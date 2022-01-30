Spor Galatasarayda Christian Luyindamanın lisansı iptal edildi Suudi Arabistana transfer oluyor
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Galatasaray'da Christian Luyindama'nın lisansı iptal edildi: Suudi Arabistan'a transfer oluyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı takımda gözden düşen Christian Luyindama'nın ayrılığı netleşti. 28 yaşındaki oyuncu Suudi Arabistan'a transfer oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Christian Luyindama ile yollar ayrıldı
Christian Luyindama bu sezon 19 maçta, 1 gol kaydetti.

Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran ve Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray, futbol şubesinde yapılanmaya gidiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Ayrılık resmileşti

Galatasaray, 2019 yılında 5 milyon euro karşılığında Standart Liege'den transfer ettiği Christian Luyindama ile yollarını ayırdı. Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen lisans listesinden ismi çıkartılan, 28 yaşındaki oyuncu Suudi Arabistan'a transfer oldu.

  • Al-Taawon ile anlaşma sağlayan Luyindama'nın, sezon sonuna kadar olan maaşının tamamını Suudi Arabistan ekibi ödeyecek. Kongolu oyuncu için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan Al-Taawon aynı zamanda satın alma opsiyonunu da elinde bulunduracak.

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