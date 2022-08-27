Galatasaray açıkladı: Cicaldau Birleşik Arap Emirlikleri'ne kiralandı

Galatasaray Kulübü, Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Oyuncunun maaşını da BAE ekibinin ödeyeceği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C.'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, Cicaldau'nun ödemelerinin BAE ekibi tarafından yapılacağı belirtildi.

"Yakında görüşürüz"

Cicaldau, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "Tüm Galatasaray camiasına çok teşekkür ederim. İnişler ve çıkışlarla dolu bir yıl geçirdik ve benim için çok özel bir yıldı. İyi şanslar, umarım zaferler alırsınız. Yakında görüşürüz." cümlelerini kullandı.