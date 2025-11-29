Yeni Şafak
Galatasaray'da derbi mesaisi

15:4329/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün de çalışmalarda yer aldı.
Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün de çalışmalarda yer aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı kritik derbiye hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, üç grup halinde pas çalışmasının ardından savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durdu.


Teknik direktör Okan Buruk’un yönetiminde yapılan antrenmanın yüksek tempoda geçtiği belirtilirken, takımın son provası yarın saat 17.00’de yapılacak.





#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
