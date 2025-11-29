Galatasaray'da derbi mesaisi

Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün de çalışmalarda yer aldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı kritik derbiye hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, üç grup halinde pas çalışmasının ardından savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durdu.
Teknik direktör Okan Buruk’un yönetiminde yapılan antrenmanın yüksek tempoda geçtiği belirtilirken, takımın son provası yarın saat 17.00’de yapılacak.
#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe