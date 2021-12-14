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Muslera'da yırtık tespit edildi

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiğini açıkladı. Yıldız oyuncunun minimum 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Fernando Muslera sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?
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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın başarılı file bekçisi Fernando Muslera 83. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Muslera'da yırtık tespit edildi

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada Uruguaylı kalecinin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiğini duyurdu. Başarılı file bekçisinin minimum 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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