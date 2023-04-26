Galatasaray'da Gomis antrenmanda yer aldı

Fransız golcü Bafetimbi Gomis de antrenmanda yerini aldı
Florya Metin Oktay Tesislerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Gomis de antrenmanda yer aldı
Öte yandan Alanyaspor maçının ardından teknik direktör Okan Buruk’a kalan süreçte forma giymek istemediğini ileten Fransız golcü Bafetimbi Gomis de antrenmanda yerini aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.