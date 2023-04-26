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Spor

Galatasaray'da Gomis antrenmanda yer aldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 32'nci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda Fransız golcü Bafetimbi Gomis de antrenmanda yerini aldı.

22:47 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fransız golcü Bafetimbi Gomis de antrenmanda yerini aldı

Fransız golcü Bafetimbi Gomis de antrenmanda yerini aldı

Florya Metin Oktay Tesislerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Gomis de antrenmanda yer aldı

Öte yandan Alanyaspor maçının ardından teknik direktör Okan Buruk’a kalan süreçte forma giymek istemediğini ileten Fransız golcü Bafetimbi Gomis de antrenmanda yerini aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.



#Galatasaray
#Gomis
#Süper Lig
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