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Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi

Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi

16:156/01/2025, Pazartesi
AA
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Galatasaray
Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 8 Ocak Çarşamba günü RAMS Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlarken üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmalarının ardından orta-şut uygulamalarıyla sona erdi.


Galatasaray, yarın yapacağı idmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.





#Galatasaray
#Ziraat Türkiye Kupası
#Başakşehir

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