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Galatasaray'da hesaplaşma mali kongrede

Mart ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi Başkan Burak Elmas’ın menajerlere ödenen ücretleri açıklaması bir önceki yönetimi sıkıntıya soktu. 2021 yılının ilk 6 ayı için ibraya sunulacak olan geçmiş yönetim, menajerlere ödenen 23 milyon Euro için hesap verecek.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda hesaplaşma mali kongrede
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın önceki gün kulüp üyeleriyle çevrimiçi yaptığı toplantıda menajerlere ödenen ücretleri açıklamasının ardından gözler mali genel kurula çevrildi. Elmas, üyelere yaptığı açıklamada 2016-17 sezonundan beri yapılan transferler için menajerlere 40.5 milyon Euro ödendiğini belirtti.

26 Mart tarihinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Burak Elmas ve yönetiminin 8 aylık görev süresinin yanı sıra bir önceki yönetimin 2021 yılının ilk 6 ayındaki görev süresi mali ve idari olarak oylanacak. Başkan Burak Elmas ve yönetimi, saha içerisinde alınan başarısız sonuçlar sebebiyle idari olarak ibrasızlıkla karşı karşıya.

Elmas’a uzun süredir istifa etmesi ve seçime gitmesi yönünde baskılar yapılırken, ibra konusunda gözdağı veriliyordu. Burak Elmas’ın menajerlere ödenen ücretleri açıklamasının ardından 2021 yılının ilk 6 ayı için üyelerin ibrasına sunulacak olan önceki yönetim de zora girdi. Elmas, menajerlere ödenen ücreti 23 milyon Euro’luk kısmının bir önceki dönemde harcandığını dile getirmesi, geçmiş yönetimi ibra konusunda zorlayacak.

Burak Elmas açıkladı: Galatasaray menajerlere 635 milyon TL ödedi
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