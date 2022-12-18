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Mauro Icardi fizyoterapistlerle çalışıyor

Galatasaray'da hafta içi Türkiye Kupası'nda oynanacak Keçiörengücü, Süper Lig'de oynanacak İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı bulunan Mauro Icardi, gecikmeden takıma katılmak için fizyoterapistler ile çalışmalarına devam ediyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Galatasarayda Icardi fizyoterapistler eşliğinde çalışıyor!
Aralık başı sakatlanan Icardi'nin 6 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin dün İstanbul’a geldiğini ve bugün de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen futbolcumuz Mauro Icardi, bu sabah Florya’da kulüp doktorumuzun kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti" denildi.

Arjantin'e odaklandı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı, Katar'daki Dünya Kupası finalinde oynanacak Arjantin-Fransa maçına odaklandı.

Icardi'nin Arjantin milli takımında 8 maçta 1 gol 1 asisti bulunuyor.
Icardi'nin Arjantin milli takımında 8 maçta 1 gol 1 asisti bulunuyor.

Turnuvaya gidemeyen yıldız golcünün finali pür dikkat takip edeceği öğrenildi.

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