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Galatasaray’da Icardi saha çalışmalarına başladı

Süper Lig'in 16'ncı haftasında perşembe günü deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

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Haber Merkezi İHA
Galatasaray’da Icardi saha çalışmalarına başladı
Icardi çalışmalara başladı.

Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Mauro Icardi de saha çalışmalarına başladı.

Çalışmalar devam ediyor

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

  • Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Sivas’a hareket edecek.
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