Galatasaray’da Icardi saha çalışmalarına başladı

Ekonomi

Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek

Karadeniz gazı keşfi sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık. Yerli enerji kaynaklarımızın geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarı da düşecek" dedi.