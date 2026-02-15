Yeni Şafak
Galatasaray'da Juventus mesaisi

16:2215/02/2026, Pazar
IHA
Mauro Icardi de çalışmalarda yer aldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 çalışmasıyla devam etti.

Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.





