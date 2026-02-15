Galatasaray

Bu müsabakada görev yapacak hakemler de UEFA tarafından açıklandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde saat 20.45’te başlayacak mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Maçın 4. hakemi Allard Lindhout olacak.