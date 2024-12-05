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Galatasaray'da Sivasspor mesaisi devam ediyor

Galatasaray'da Sivasspor mesaisi devam ediyor

16:465/12/2024, Perşembe
AA
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Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.
Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü Net Global Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.


Dört grup halinde 5'e 1 çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.


Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.




#Galatasaray
#Sivasspor
#Süper Lig

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