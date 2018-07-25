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Galatasaray'da Tolga Ciğerci kadro dışı kaldı

İsviçre kampına katılmayan Tolga Ciğerci ile Galatasaray arasındaki ipler büyük ölçüde koptu. Sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezon 2-0 kaybedip kupaya veda ettiği Akhisar maçında çok kötü bir performans sergiledikten sonra bir daha forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra kulübün açıklamasına göre ‘Ağrılarını öne sürerek’ antrenmanlara katılmamıştı.

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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıkları için toplanan Sarı-Kırmızılılar’da Tolga yine sakatlığını bahane ederek takımla çalışmalara katılmadı ve kampa da gitmedi.

Habertürk'ün haberine göre gurbetçi futbolcuyu tamamen gözden çıkaran Fatih Terim, henüz resmen açıklanmasa da kadro dışı bıraktı.

İsviçre’den döndükten sonra yapılan antrenmana da çıkmayan Tolga’nın adı idman raporunda sakat oyuncular arasında bile yer almadı. İyileşse dahi takıma giremeyeceğini bilen Tolga’nın ise maaşının karşılanması halinde ayrılmayı istediği bildirildi.

  • G.Saray’dan yıllık 2 milyon Euro kazanan Tolga’ya hiçbir kulübün o parayı vermek istememesi, ayrılık konusundaki en büyük engeli teşkil ediyor. Deneyimli oyuncuyu takasta kullanmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, diğer kulüplere bu maaşı kabul ettiremiyor.

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Tolga Ciğerci (@tolgacigerci6)'in paylaştığı bir gönderi ()

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