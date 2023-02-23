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Spor

Buruk'un eli rahatladı

Galatasaray'da devre arası yapılan hamleler, Teknik Direktör Okan Buruk'un elini güçlendirdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:53 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 2.45 puan ortalaması tutturdu.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 2.45 puan ortalaması tutturdu.

Ara transfer döneminde 3 transfer yapan Galatasaray, yabancı sınırı konusunda rahatladı.


Sezonun ilk devresinde sol bek bölgesinde büyük sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılı takım, yaşanılan deprem felaketinin ardından ligden çekilen takımlardan yapılan transferlerin yabancı kontenjanına etki etmeyecek olmasından dolayı da Hatayspor'dan kiralanan Adekugbe'yle daha rahat bir ilk 11 belirleyecek.


Teknik direktör Okan Buruk, yine devre arasında kiralanan Kaan Ayhan ile Abdülkerim'i birlikte oynatarak forvet hattı ve orta sahada istediği hamleleri yapabilecek. Buruk, yeni transfer Zaniolo'yu yabancı sınırına takılmadan sağ kanada monte edebilecek.



#Okan Buruk
#Yabancı Sınırı
#Sam Adekugbe
#Transfer
#Galatasaray
36 dakika önce
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Buruk'un eli rahatladı
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