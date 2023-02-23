Süper Lig'deki son şampiyonluğunu 2018-19 sezonunda elde eden Galatasaray'da; yönetim, teknik heyet ve oyuncular hedefe kilitlendi. Kulüpteki herkes hesaplarını şampiyonluk üzerine yapıyor. Yönetim, gelecek sezonun transferlerini bile Şampiyonlar Ligi'ne göre planlıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.