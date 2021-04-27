Galatasaray'da üç futbolcu koronavirüse yakalandı

Burak Yılmaz'ın Lille'e galibiyeti getiren golü Fransız spikeri çıldırttı

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında oynanan maçta Lille, rakibi Lyon'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmeyi başarırken, Burak Yılmaz attığı 2 gol ve 1 asistle maça damga vurdu.



Muhteşem performansıyla alkış toplayan milli futbolcu, ilk golünü 45+1'de frikikten atarken, ikinci golünü ise Yusuf Yazıcı'nın asistiyle maçın 85. dakikasında kaydetti. Attığı gollerle galibiyeti getiren Burak, takımını da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı.



Golcü futbolcunun maçın son dakikalarında attığı gol Fransız spikeri de adeta çılgına çevirdi. O anlar böyle kaydedildi.

