Galatasaray'da üç futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da koronavirüs şoku yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı takımda üç futbolcunun testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.