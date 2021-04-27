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Spor Galatasarayda üç futbolcu koronavirüse yakalandı
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Galatasaray'da üç futbolcu koronavirüse yakalandı

Galatasaray’da, Konyaspor maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde üç futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda üç futbolcu koronavirüse yakalandı
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Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımda üç futbolcunun testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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