Galatasaray'da Union SG maçı öncesi 6 eksik: Hazırlıklar tamamlandı

18:2124/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
AA
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. İdman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından Union Saint-Gilloise karşılaşmasının taktik organizasyonuyla sona erdi.


Antrenmanda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu yer almadı.


Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı da takımla çalıştı.






#Galatasaray
#Union Saint-Gilloise
#UEFA Şampiyonlar Ligi
