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Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas, ilk transferini Arjantin'den yapıyor

Galatasaray'da yapılan seçimin ardından, sarı kırmızılı kulübün 38. Başkanı Burak Elmas seçildi. 'Kaybedecek vakit yok' diyerek çalışmalara başlayan Elmas, ilk transferini Arjantin'den yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Boca Juniors forması giyen Jorman Campuzano'yu kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda yeni başkan Burak Elmas, ilk transferini Arjantinden yapıyor
Jorman Campuzano'nun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Yeni başkan seçiminin ardından teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etme kararı alan Galatasaray'da, gözler yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda öncelik de orta sahaya verildi.

Arjantin basınından El Intransigente'nin haberine göre Galatasaray, Boca Juniors forması giyen Jorman Campuzano'yu kadrosuna katmak istiyor. Arjantin ekibinde yapılan yeni transferlerin ardından forma şansı bulmakta zorlanacağı düşünülen 25 yaşındaki orta saha için sarı-kırmızılılar devreye girdi.

Valizlerini toplamaya başladı

Haberde valizlerini toplamaya başladığı iddia edilen Campuzano'nun rotasının Türkiye olabileceği ifade edilirken, oyuncunun bonservis beledi olarak da 3 milyon euro civarı olduğu iddia edildi. Ayrıca şu anda kulüpler bazında resmi bir teklifin sunulmadığı, sadece karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

  • 2019 yılında Atlético Nacional'dan 3.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Kolombiyalı oyuncu, bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Burak Elmas: "Teknik direktörümüz Fatih Terim'dir"
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Burak Elmas: "Teknik direktörümüz Fatih Terim'dir"

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