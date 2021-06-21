Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas, ilk transferini Arjantin'den yapıyor

Yeni başkan seçiminin ardından teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etme kararı alan Galatasaray'da, gözler yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda öncelik de orta sahaya verildi.

Arjantin basınından El Intransigente'nin haberine göre Galatasaray, Boca Juniors forması giyen Jorman Campuzano'yu kadrosuna katmak istiyor. Arjantin ekibinde yapılan yeni transferlerin ardından forma şansı bulmakta zorlanacağı düşünülen 25 yaşındaki orta saha için sarı-kırmızılılar devreye girdi.

Valizlerini toplamaya başladı

Haberde valizlerini toplamaya başladığı iddia edilen Campuzano'nun rotasının Türkiye olabileceği ifade edilirken, oyuncunun bonservis beledi olarak da 3 milyon euro civarı olduğu iddia edildi. Ayrıca şu anda kulüpler bazında resmi bir teklifin sunulmadığı, sadece karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

REKLAM

2019 yılında Atlético Nacional'dan 3.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Kolombiyalı oyuncu, bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

SPOR Burak Elmas: "Teknik direktörümüz Fatih Terim'dir"