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Spor

Galatasaray'da Yusuf Demir'e kiralık takım aranıyor

Yaz transfer döneminde 6 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen genç yıldız Yusuf Demir, Galatasaray'da kendisini gösteremedi. Zaniolo transferiyle birlikte forma şansı iyice azalan Yusuf Demir'in başka takıma kiralanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:50 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yusuf Demir

Yusuf Demir

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir, bekleneni veremedi. Bonservisine 6 milyon Euro ödenen 19 yaşındaki genç futbolcunun oynama şansı son transferlerle birlikte iyice azaldı.


Bu sezon yapılan transferler içerisinde gol katkısı sağlayamayan tek isim Yusuf Demir oldu. Hem iki kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen genç futbolcu, her bölgede en iyi durumda 3. tercih olarak dikkat çekiyor.


Kiralık bilmecesi

Sarı-kırmızılı takım, büyük bir yatırım yaptığı oyuncuyu en azından yarım sezonluğuna başka takıma kiralamak istiyor. Yusuf'un oynamasını ve kendisini geliştirmesini isteyen Galatasaray, önce TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'la anlaştı. Ancak Yusuf'un Eyüpspor'a gitmemesi üzerine transfer tamamlanamadı.


Son olarak Kasımpaşa, Türk asıllı Avusturyalı oyuncu için devreye girdi. Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa'nın kiralama teklifine olumlu bakarken; Yusuf ikna edilirse transfer gerçekleşecek.




#Yusuf Demir
#Galatasaray
#Kasımpaşa
1 saat önce
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Galatasaray'da Yusuf Demir'e kiralık takım aranıyor
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