Galatasaray'dan 100 milyon liralık anlaşma

Sarı-kırmızılı kulüp ile Enerjisa arasında iş birliği anlaşması yapıldı. Avrupa'da bir ilk olacağı belirtilen modelle stadın elektrik ihtiyacı karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan anlaşmanın imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar ve Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk katıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, projenin Galatasaray'a önemli katkı sağlayacağını belirterek Enerjisa yöneticilerine teşekkür etti.

"Galatasaray'a 100 milyon liranın üzerinde bir katkı sağlayacak"

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay da yerli ve yenilenebilir enerjinin önemine değinerek, "Bu hakikaten Galatasaray'a yakışır bir proje. Şu an tamamen atıl durumda kalan ve hiçbir şekilde kullanılmayan stadın çatısındaki 40 bin metrekarelik alanda Enerjisa tüm harcamaları kendisi yaparak bir santral kuruyor, 10 yıl boyunca işletiyor daha sonra her şeyiyle bize geçiyor. Aslında santral kurulur kurulmaz mülkiyeti de Galatasaray'a devrediyor. Hem Galatasaray hem de Türk ekonomisine önemli katkısı olacak. Santral 25 yıllık ömrü boyunca Galatasaray'a 100 milyon liranın üzerinde bir katkı sağlayacak. Enerjisa yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Örnek bir çalışma oldu" diye konuştu.

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Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar da sürdürülebilir enerjiye büyük önem verdiklerini anlatarak, "Türkiye'nin dörtte birine enerji tedarik ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde yeni teknolojilere 15 milyar lira yatırım yapacağız. Bunu önemsiyoruz. Bu projede de üretilecek enerji 2 bin haneyi besleyebilecek. 200 bin ağacı kurtarıyoruz. Sürdürebilirlik derken burada enerjinin yerli ve milli olmasının ötesinde doğaya, yarına, çoluk ve çocuğumuza, geleceğimize yaptığımız bir yatırım olarak görüyoruz. Bu işin olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'a, ülkemize ve insanlığa hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Murat Pınar, projeyi 12 ay içinde tamamlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

🦁 Galatasaray ve Enerjisa'dan (@enerjisa) Avrupa’da bir ilk! ⚡️



🏟 Türk Telekom Stadyumu'nun çatısına, Enerji Performans Modeli kullanılarak kurulacak güneş panelleri ile stadyum kendi enerjisini üretecek. ☀️ pic.twitter.com/u3WKbDIzcs REKLAM March 9, 2021