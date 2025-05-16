Galatasaray'dan Ayşe Cora'ya yeni sözleşme

Ayşe Cora skorer gard pozisyonunda oynuyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'de takım kaptanı Ayşe Cora'nın sözleşmesi uzatıldı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Ayşe Cora ile yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında "Kulübümüz, Kadın Basketbol Takımımızın Kaptanı Ayşe Cora ile 2025/26 sezonu sonuna kadar geçerli olacak yeni sözleşmeye imza atmış bulunmaktadır. Gelecek sezon da sarı kırmızılı forması ile mücadele edecek olan oyuncumuz kaptan Ayşe Cora'ya başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.
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