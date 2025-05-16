Galatasaray'dan Ayşe Cora'ya yeni sözleşme

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında "Kulübümüz, Kadın Basketbol Takımımızın Kaptanı Ayşe Cora ile 2025/26 sezonu sonuna kadar geçerli olacak yeni sözleşmeye imza atmış bulunmaktadır. Gelecek sezon da sarı kırmızılı forması ile mücadele edecek olan oyuncumuz kaptan Ayşe Cora'ya başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.