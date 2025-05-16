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Galatasaray'dan Ayşe Cora'ya yeni sözleşme

Galatasaray'dan Ayşe Cora'ya yeni sözleşme

15:5816/05/2025, Cuma
AA
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Ayşe Cora skorer gard pozisyonunda oynuyor.
Ayşe Cora skorer gard pozisyonunda oynuyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de takım kaptanı Ayşe Cora'nın sözleşmesi uzatıldı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Ayşe Cora ile yeni sözleşme imzaladı.


Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında "Kulübümüz, Kadın Basketbol Takımımızın Kaptanı Ayşe Cora ile 2025/26 sezonu sonuna kadar geçerli olacak yeni sözleşmeye imza atmış bulunmaktadır. Gelecek sezon da sarı kırmızılı forması ile mücadele edecek olan oyuncumuz kaptan Ayşe Cora'ya başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.




#Galatasaray
#Ayşe Cora
#Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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