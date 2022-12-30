Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'liderlik' göndermesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sivasspor'un Galatasaray karşısında iptal edilen golüyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.
Koç'un konuşma yaptığı sırada Galatasaray Kulübü'nden ise dikkati çeken bir harekete imza atıldı.
Sarı-kırmızıların sosyal medya hesabından, "Lider Galatasaray" ifadesiyle Süper Lig'de ilk 4 sıranın puan tablosu paylaşıldı.
Bu paylaşım Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.
#LiderGALATASARAY 🦁 pic.twitter.com/ndqsMqhCFs
#LiderGALATASARAY 🦁 pic.twitter.com/ndqsMqhCFs— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 30, 2022