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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'liderlik' göndermesi

Galatasaray Kulübü'nden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısı sırasında ezeli rakibine gönderme olarak yorumlanan bir paylaşım yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan Fenerbahçeye liderlik göndermesi
Ali Koç

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sivasspor'un Galatasaray karşısında iptal edilen golüyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Koç'un konuşma yaptığı sırada Galatasaray Kulübü'nden ise dikkati çeken bir harekete imza atıldı.

Sarı-kırmızıların sosyal medya hesabından, "Lider Galatasaray" ifadesiyle Süper Lig'de ilk 4 sıranın puan tablosu paylaşıldı.

Bu paylaşım Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

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