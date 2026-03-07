Galatasaray'dan flaş istifa çağrısı! Resmi hesaptan paylaşıldı

Galatasaray Spor Kulübü
Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı'yı istifaya davet etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Türk Telekom'a 93-90 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından, bu mücadelenin ardından bir istifa çağrısı yapıldı.
Galatasaray, Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı'yı istifaya davet etti.
#Galatasaray
#Recep Ankaralı
#Basketbol