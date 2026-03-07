Yeni Şafak
Galatasaray'dan flaş istifa çağrısı! Resmi hesaptan paylaşıldı

15:127/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray Spor Kulübü
Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı'yı istifaya davet etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Türk Telekom'a 93-90 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından, bu mücadelenin ardından bir istifa çağrısı yapıldı.

Galatasaray, Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı'yı istifaya davet etti.

