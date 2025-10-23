Yeni Şafak
Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması! Yıldız futbolcu ülkesine gitti

Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması! Yıldız futbolcu ülkesine gitti

16:5823/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Torreira'nın babasının kalp rahatsızlığı yaşadığı bildirildi.
Torreira'nın babasının kalp rahatsızlığı yaşadığı bildirildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden Galatasaray lige döndü. Sarı-kırmızılı kulüp Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürürken, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın ülkesine gittiği açıklandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.


Futbolculardan Lucas Torreira, ailevi nedenlerle özel izinli olarak ülkesi Uruguay'a gitti.


Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

