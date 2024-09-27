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Galatasaray'dan oyun kurucu takviyesi: Can Korkmaz kadroya katıldı

Galatasaray'dan oyun kurucu takviyesi: Can Korkmaz kadroya katıldı

15:2327/09/2024, Cuma
AA
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Can Korkmaz daha önce de Galatasaray forması giymişti.
Can Korkmaz daha önce de Galatasaray forması giymişti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı. Korkmaz, sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini yaşayacak.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Darüşşafaka forması giyen 31 yaşındaki basketbolcu, Galatasaray'a geri döndü.


Can Korkmaz, 2012-2013, 2016-2017 ve 2018-2020 dönemlerinde forma giydiği Galatasaray'da dördüncü dönemini yaşayacak.


Tecrübeli basketbolcu, kariyerinde Pertevniyal, Darüşşafaka, Trabzonspor, Uşak Sportif, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom ve Karşıyaka formalarını giydi.

#Galatasaray
#Can Korkmaz
#Basketbol

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