Galatasaray'dan Real Madrid'e gönderme

Beşiktaş mali genel kurulunda kavga

Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Genel kurul üyesi Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada salonda gerginlik yaşandı. Tunca'nın konuşmasının yapmasının ardından üyeler arasında arbede yaşandı. Tokat atmaya ve karşılıklı hakarete varan kavgalar uzun süre yatışmadı. BJK Kongre ve Divan kurul üyesi Nurten Gözoğlu'nun araya girerek öfkeli üyeleri sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, küfürler sırasında üyelerin ağzını eliyle kapatmaya çalışması da dikkat çekti.



