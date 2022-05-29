Galatasaray'dan Real Madrid'e gönderme

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 yenerek tarihindeki 14. kupasına ulaşan Real Madrid sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Madrid ekibinin "Biz finalleri oynamayız, finalleri kazanırız" şeklindeki gönderisine Galatasaray'ın resmi İngilizce hesabından yanıt geldi.
- Paylaşımda sarı-kırmızılıların 2000 yılında Real Madrid'i yenip kazandığı Süper Kupa maçının görseli ile beraber "Tebrikler, ama emin misiniz?" cevabı verildi.
Congratulations, but are you sure? 😎 https://t.co/yvlTtTUSav pic.twitter.com/qMA3t5XLJV
Congratulations, but are you sure? 😎 https://t.co/yvlTtTUSav pic.twitter.com/qMA3t5XLJV— Galatasaray EN (@Galatasaray) May 28, 2022