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Galatasaray'dan Real Madrid'e gönderme

Galatasaray, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından yaptığı "Biz finalleri oynamayız, finalleri kazanırız" paylaşımına sosyal medyada hesabından gönderme yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan Real Madride gönderme
Galatasaray İngilizce hesabının paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 yenerek tarihindeki 14. kupasına ulaşan Real Madrid sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Madrid ekibinin "Biz finalleri oynamayız, finalleri kazanırız" şeklindeki gönderisine Galatasaray'ın resmi İngilizce hesabından yanıt geldi.

  • Paylaşımda sarı-kırmızılıların 2000 yılında Real Madrid'i yenip kazandığı Süper Kupa maçının görseli ile beraber "Tebrikler, ama emin misiniz?" cevabı verildi.
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Türkiye'de satışa sunuldu

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