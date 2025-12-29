Galatasaray'dan TFF'ye imalı paylaşım: Ayın golü ödülüne gönderme

TFF, Süper Lig'de aralık ayının en güzel golü için Trabzonsporlu Ernest Muçi'yi seçti. Federasyonun tercihi Galatasaray Kulübü tarafından memnuniyetle karşılanmadı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in attığı golü paylaşarak, "Kıyaslamaya dahi girmeyecek kadar enfes goldü." notuyla TFF'ye gönderme yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ayın en güzel gollerini seçmeye devam ediyor. Federasyon, Aralık ayının ödülünü Trabzonsporlu Ernest Muçi'ye verdi.
Başakşehir maçının uzatma dakikalarında ceza sahası dışından ters ayağıyla doksana gönderdiği topla üç puanı getiren Arnavut orta saha en iyi gol ödülünün sahibi oldu.
Ernest Muçi'nin aldığı ödülün ardından Galatasaray'dan federasyona imalı paylaşım geldi. Victor Osimhen'in Samsunspor'a attığı röveşata golünü sosyal medya hesabından paylaşan sarı-kırmızılı kulüp, "Kıyaslamaya dahi girmeyecek kadar enfes goldü." notunu düştü.