Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan TFF'ye imalı paylaşım: Ayın golü ödülüne gönderme

Galatasaray'dan TFF'ye imalı paylaşım: Ayın golü ödülüne gönderme

15:1529/12/2025, الإثنين
G: 29/12/2025, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray'dan TFF'ye Osimhen tepkisi.
Galatasaray'dan TFF'ye Osimhen tepkisi.

TFF, Süper Lig'de aralık ayının en güzel golü için Trabzonsporlu Ernest Muçi'yi seçti. Federasyonun tercihi Galatasaray Kulübü tarafından memnuniyetle karşılanmadı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in attığı golü paylaşarak, "Kıyaslamaya dahi girmeyecek kadar enfes goldü." notuyla TFF'ye gönderme yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ayın en güzel gollerini seçmeye devam ediyor. Federasyon, Aralık ayının ödülünü Trabzonsporlu Ernest Muçi'ye verdi.


Başakşehir maçının uzatma dakikalarında ceza sahası dışından ters ayağıyla doksana gönderdiği topla üç puanı getiren Arnavut orta saha en iyi gol ödülünün sahibi oldu.



Ernest Muçi'nin aldığı ödülün ardından Galatasaray'dan federasyona imalı paylaşım geldi. Victor Osimhen'in Samsunspor'a attığı röveşata golünü sosyal medya hesabından paylaşan sarı-kırmızılı kulüp, "Kıyaslamaya dahi girmeyecek kadar enfes goldü." notunu düştü.


İşte Galatasaray'ın paylaşımı;






#Galatasaray
#Süper Lig
#TFF Ayın ödülü golü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 1 Ocak 2026 Perşembe toplu taşıma bedava mı?