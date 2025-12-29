Galatasaray'dan TFF'ye imalı paylaşım: Ayın golü ödülüne gönderme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ayın en güzel gollerini seçmeye devam ediyor. Federasyon, Aralık ayının ödülünü Trabzonsporlu Ernest Muçi'ye verdi.

Başakşehir maçının uzatma dakikalarında ceza sahası dışından ters ayağıyla doksana gönderdiği topla üç puanı getiren Arnavut orta saha en iyi gol ödülünün sahibi oldu.