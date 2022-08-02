Galatasaray'ı karıştıran adam: Yönetim Monchi'ye tepkili

Galatasaray'da Marcao'nun ayrılış sürecinde oyuncunun aklını çelerek sarı kırmızılıların pazarlık masasında elini güçsüzleştiren Monchi, şimdi de Nelsson'un menajeriyle iş birliği içerisinde.

Takıma bir stoper daha almak isteyen ve Marcao ile uyumu sebebiyle gözünü Nelsson'a diken Monchi, oyuncunun serbest kalma bedelini ortadan kaldırarak uygun bir rakama futbolcuyu Galatasaray'dan koparmaya çalışıyor.

Sözleşmesinde 20 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan oyuncuyu Marcao'da olduğu gibi 12 milyon Euro + bonuslar şeklinde kadorsuna katmak isteyen Monchi'nin futbolcunun aklını çelmeye çalışması ve pazarlık aşamasındaki menajerlerle olan ilişkileri Galatasaray yönetimini oldukça rahatsız etti.

Öte yandan Nelsson'un önceki günlerde verdiği bir röportajda Sevilla ile ilgili sorulara cevap vermemesi de kulüp yönetiminde olumsuz bir karşılık buldu.