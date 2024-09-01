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Spor

Galatasaray'ın bileği bükülmüyor: Deplasmanda yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de Adana Demirspor karşısında aldığı 5-1’lik galibiyetle birlikte Süper Lig’de deplasmandaki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Ayrıca Galatasaray, 3. sezonunu geçiren Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez lige 3’te 3 yaparak galibiyet serisiyle başladı.

Haber Merkezi
13:04 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Galatasaraylı oyuncuların sevinçleri
Galatasaraylı oyuncuların sevinçleri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon oynadığı diğer deplasman maçında da Konyaspor’u 2-1 mağlup etmişti.


Aslan’ın deplasmanda puan kaybettiği son maç geçtiğimiz sezon 11 Ocak tarihinde oynanan ve 1-1 sonuçlanan Sivasspor mücadelesi oldu. Bu karşılaşmadan sonra Cimbom, 11 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Aslan’ın son deplasman mağlubiyeti ise geçen sezon 11 Kasım 2023’te Hatayspor karşısında alındı.


Okan Buruk 3. sezonuna 3’te 3 ile başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor’u deplasmanda 5-1 mağlup ederek oynadığı 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ilk haftada evinde Hatayspor’u 2-1, ikinci haftada ise deplasmanda aynı skorla Konyaspor’u mağlup etti. Aslan’ın 3. hafta Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maç ise ertelendi.


4. haftada Adana Demirspor deplasmanından 5-1’lik skorla dönen Cimbom, böylece teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez lige 3’te 3’lük galibiyet serisiyle başladı.







#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig
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