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Spor

Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: "Kötü gibiydi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor galibiyetini ardından sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mauro Icardi'nin son durumunu açıkladı.

00:17 - 1/09/2024 اتوار
Güncelleme: 00:17 - 1/09/2024 اتوار
Yeni Şafak
Okan Buruk
Okan Buruk

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Teknik direktör Okan Buruk şöyle konuştu:

"Takım olarak maça golle başlamamız, erken attığımız gol, Metehan'ın güzel bir uzun topu, rakibimizin öne doğru çıktığını maçtan önce söylemiştim. Oyun içerisinde takım savunmasını önde kuran bir takım. Savunma arkası paslar önemli olacaktı. Metehan'ın çok güzel pasıyla golü bulduk. Genel olarak büyük başarı gördük bütün aksiyonlarında. İyi bir galibiyet. Maçın son yarım saatini çok kötü oynadığımızı çok kötü oynadığımızı düşünüyorum."


"Belli bir dakikada sonra kontağı kapattık. Pozisyon bulduk ama pozisyon da verdik. Geçişlere döndü. Kendi adıma bu kadar pozisyon vermemiz benim hoşuma gitmeyen şey. Rakibin ikinci yarıdaki ofansif hamleleri de buna yol açtı. Önemli, ihtiyacımızı olan bir galibiyet."


"Maçın geneline baktığımızda istediğimizi aldık. Milli araya moralli gidiyoruz. Bu ara bize iyi gelecek, transferlerimizi tamamlayacağız, sakatlar dönecek. Ondan sonra verimli bir lig bizi bekliyor. Transferlerimizi de tamamladığımızda çok güçlü bir Galatasaray kadrosu olacak."


“Gelmeden önce Icardi ile konuştum. Çok kötü de olmayabilir. İlk görüntü kötü gibiydi. MR çekilecek. Adele sakatlığı çok büyük bir adale sakatlığı olduğunu düşünmüyorum ama bir süre bizden uzak kalacak.”






#Galatasaray
#Okan Buruk
#Adana Demirspor
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